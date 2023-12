Die E3 ist nun offiziell für immer beendet

HQ

Zweieinhalb Jahrzehnte lang war die E3 das Highlight des Jahres für alle Gamer. Dort fanden die aufwendigen Pressekonferenzen statt, in denen erklärt wurde, welche Spiele wir im kommenden Jahr spielen würden, und dank der Eindrücke von der Messe erfuhren wir, wie es ist, lang erwartete Titel zu spielen.

Aber in den letzten Jahren hatte die Serie Mühe, relevant zu bleiben. Viele wollen ihre Ankündigungen einfach nicht in ein paar vollgestopfte Tage packen, und die Kosten wurden zu hoch, als Live-Streams, Early Access und Geoff Keighleys Show-Bemühungen immer wichtiger wurden. Und jetzt ist klar, dass die E3 für immer geschlossen wird. Die E3 2019 wurde damit zur letzten richtigen Messe, und wie sich das auf die bisher fast obligatorischen Sommer-Pressekonferenzen auswirken wird, bleibt abzuwarten, ebenso wie ob ein anderer Veranstalter Lust hat, etwa zur gleichen Zeit selbst etwas zu machen (eine große Spielemesse in den USA ist etwas, wofür es auf jeden Fall einen Markt geben sollte).

Eine erwartete, aber dennoch traurige Botschaft, die bedeutet, dass unsere Gaming-Sommer in Zukunft nicht mehr ganz dieselben sein werden.