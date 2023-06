"Die E3 hat sich selbst umgebracht", sagt Geoff Keighley

HQ

Geoff Keighley hat erklärt, dass er der Meinung ist, dass sich die E3 " selbst umgebracht hat" und dass er das Summer Games Fest in keiner Weise für den Untergang seines Konkurrenten verantwortlich sieht.

Im Gespräch mit VGC sagte Keighley Folgendes: "Ich denke, die E3 hat sich in gewisser Weise selbst getötet. Ich verstehe, warum die Leute sagen, dass [SGF die E3 getötet hat], aber ich denke, wenn überhaupt, haben wir das Summer Game Fest ins Leben gerufen, und ich habe das Summer Game Fest gegründet, weil ich gesehen habe, wie die Räder vom Wagen der E3 gefallen sind."

Zwei Jahrzehnte lang war die E3 ein Teil meines Lebens, seit ich ein 15-jähriges Kind war. Seit der ersten E3 1995 war ich bei jeder Show dabei. Ich habe es geliebt und es hat meinen Sommer geprägt. Es war so aufregend für mich, und es war herzzerreißend zu sehen, wie das auseinanderfiel. Ich denke, sie hatten ein Relevanzproblem, und dann hatten sie auch ein Partizipationsproblem in den letzten Jahren. Also ja, ich denke, die Frage ist, wenn wir das Summer Game Fest nicht machen würden, was würde passieren?"



Sehr bescheiden, Geoff, und stellt Ihre Veranstaltung als Retter des Spiels dar. Die diesjährige E3 sollte ihre große Rückkehr feiern, wurde aber im März abgesagt. Wir haben immer noch viele Gaming-Events zur gleichen Zeit, aber der alte Hund wurde endlich zur Ruhe gebracht, da das Summer Games Fest so ziemlich seinen Platz eingenommen hat.

Glaubst du, dass das Summer Games Fest die E3 getötet hat?