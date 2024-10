Die Dutton-Dynastie steht in Yellowstone: Season 5B vor ihren bisher härtesten Herausforderungen

HQ

Es ist fast an der Zeit, nach Colorado zurückzukehren, um mehr Zeit mit der sehr emotional aufgeladenen Familie Dutton zu verbringen. Die letzte Reihe von Episoden, die als Yellowstone: Staffel 5B bezeichnet werden, wird ab dem 11. November für uns in Großbritannien und Europa sowie auf Paramount+ oder SkyShowtime ausgestrahlt, je nachdem, welche Plattform in Ihrer Region verfügbar ist.

Da diese Premiere immer näher rückt, ist ein neuer Trailer für die Staffel erschienen, der uns einen besonders feurigen Blick darauf gibt, was in diesen letzten Episoden zu erkunden sein wird. Offensichtlich steht die Dutton-Dynastie am Rande einer Klippe und könnte alle zusammenbrechen, zumal sich die verschiedenen Familienmitglieder und Geschwister gegenseitig an die Gurgel zu gehen scheinen.

Im Trailer bekommen wir auch einen weiteren Vorgeschmack auf Kevin Costners Patriarchen John Dutton, einen Charakter, bei dem wir immer noch darauf warten, zu sehen, wie oft er auftauchen wird, wenn man bedenkt, dass der sehr öffentliche Streit die Verzögerung der Produktion dieser letzten Episode verursacht hat.

Werden Sie sich Yellowstone ansehen, wenn es in ein paar Wochen zurückkehrt?