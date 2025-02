Die Duolingo-Eule ist tot

HQ

Obwohl Duolingo eine familienfreundliche Sprachlernplattform ist, ist sein Maskottchen als bedrohliches und beunruhigendes Monster bekannt. Die Eule, bekannt als Duo, galt lange Zeit als kontrollierende Natur, weshalb es für einige zweifellos ein Hauch frischer Luft ist zu hören, dass der Vogelgegner tot aufgefunden wurde.

Duolingo bestätigte dies in einem Statement auf X, wo sie folgendes sagen:

"Schweren Herzens teilen wir Ihnen mit, dass Duo, offiziell bekannt als The Duolingo Owl, tot ist.

"Die Behörden untersuchen derzeit seine Todesursache und wir kooperieren voll und ganz. Tbh, er ist wahrscheinlich gestorben, weil er darauf gewartet hat, dass du deine Lektion machst, aber was wissen wir?

Werbung:

"Wir sind uns bewusst, dass er viele Feinde hatte, aber bitten Sie höflich, in den Kommentaren nicht zu teilen, warum Sie ihn hassen. Wenn Sie Lust haben, zu teilen, geben Sie bitte auch Ihre Kreditkartennummer an, damit wir Sie automatisch für Duolingo Max in seinem Gedenken anmelden können.

"Wir wissen es zu schätzen, dass Sie die Privatsphäre von Dua Lipa zu diesem Zeitpunkt respektieren."

Seit der Veröffentlichung dieser Erklärung haben wir gesehen, wie verschiedene andere große Namen Duo the Owl huldigen, darunter Netflix' Squid Game, Halo und Assassin's Creed. Sie können diese unten sehen.

Werbung: