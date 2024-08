Die Dunkelheit packt und quält eine Familie im Horrorfilm The Shade

Es gibt bereits eine große Auswahl an Horrorfilmen, nach denen man im Laufe des Jahres Ausschau halten sollte, aber jetzt gesellt sich ein weiterer dazu. Dieser Film, der unter dem Namen The Shade bekannt ist, folgt einer Familie und wie einer der Brüder, aus denen diese Bande besteht, darum kämpft, eine Dunkelheit zu stoppen, die seinen älteren Bruder quält und plagt.

Der Film wird von Tyler Chipman inszeniert und bringt eine Besetzung mit, die von Laura Benanti, Brendan Sexton III und Michael Boatman angeführt wird, und so wie es aussieht, wird The Shade irgendwann in diesem Herbst sein Kinodebüt geben. Es wurde kein festes Datum genannt, aber wir haben einen Trailer, der uns einen Einblick in das gruselige Setup gibt.

In der offiziellen Synopsis heißt es weiter: "Der zwanzigjährige Ryan kämpft nach dem Tod seines Vaters mit einer lähmenden Angststörung. Gemeinsam mit seinen beiden Brüdern muss er kämpfen, um den zerstörerischen Kreislauf zu durchbrechen, der ihre Familie bedroht, während die uralte Dunkelheit über sie hereinbricht."