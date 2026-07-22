Die Dungeons & Dragons Forgotten Realms-Erweiterungsregelbücher werden in zwei Wochen auf Spanisch, Französisch, Deutsch und Italienisch verfügbar sein

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Versammelt eure Gruppe, denn es ist Zeit, euch wieder gemeinsam an den Tisch zu setzen und ein spannendes Dungeons & Dragons Abenteuer zu beginnen. Wizards of the Coast hat das Veröffentlichungsdatum für die beiden Forgotten Realms-Erweiterungen (bereits auf Englisch veröffentlicht) – Forgotten Realms: Adventures in Faerûn und Forgotten Realms – Heroes of Faerûn – für den 4. August festgelegt, jetzt erhältlich auf Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch.

Diese beiden Ergänzungen sind darauf ausgelegt, sowohl den Spielern als auch dem Dungeon Master einzeln zu helfen, ihre Charaktere und den Handlungsplatz innerhalb des Forgotten Realms-Kampagnensettings einzuordnen.

Forgotten Realms: Adventures in Faerûn bietet detaillierte Informationen und Abenteuer-Hooks für den Kontinent Faerûn, insbesondere für die Regionen des Tals des Frostwinds, die Länder der Täler, die Lunshaes-Inseln, Calimshan und die gesamte Schwertküste (sowie ihre Städte wie Baldur's Gate). Es enthält eine Fülle illustrierter Karten von Siedlungen und Interessensgebieten für den Spielleiter sowie 39 Monster- und Schurkenbögen, die man gegen die Abenteurer antreten kann. Außerdem gibt es über fünfzig kurze Abenteuer für Charaktere der Stufen 1 bis 15 sowie ein Einführungsabenteuer für neue Spieler der Stufen 1 bis 3 namens Die verlorene Bibliothek von Lethchauntos. Adventures in Faerûn wird zu 59,99 Euro in den Läden erscheinen.

Forgotten Realms: Heroes of Faerûn dient als direkte Erweiterung des 5.5E Player's Handbook, das ursprünglich 2024 veröffentlicht wurde und 2025 ebenfalls in diese Sprachen lokalisiert wurde. Es bietet acht neue Unterklassen, die von den Vergessenen Reichen inspiriert sind, wie den Zauberer Blatt-Sänger und den Nachwuchs der Drei Schurken, sowie 34 neue Talente und 18 Hintergründe, um deinen Helden so anzupassen, dass er zu einer wirklich einzigartigen Person in der Geschichte von D&D wird. Und für diejenigen, die Magie nutzen, gibt es 19 neue Zauber sowie eine Beschreibung des neuen koop-Zaubermechaniks, 'Kreismagie'.

Heroes of Faerûn aktualisiert außerdem die Informationen im 5E-Supplement 'Sword Coast Adventurer's Guide', das seit Jahren vergriffen ist, und bietet damit endlich allen Spielern, die tiefer in die Fraktionen, Regierung, Geografie und legendären Schätze der Welt von Toril eintauchen möchten. Er wird für 49,99 Euro in den Verkauf kommen.

Egal, ob Sie ein Spiel leiten oder sich einfach darauf vorbereiten, einen neuen Charakter zu erstellen und Dungeons & Dragons zu genießen, Sie dürfen diese neuen Ergänzungen nicht verpassen. Und falls du mit dem Spiel noch nicht vertraut bist und wissen möchtest, ob es etwas für dich ist, verpasse nicht unseren aktuellen Anfängerleitfaden und unsere Rezension des Heroes of the Borderlands Starter Set.