Die Duffer-Brüder erklären, wie eine Schlüsselszene im Finale mit dem kommenden Stranger Things Spin-off verbunden ist

HQ

Egal, ob man das Finale geliebt oder gehasst hat, es ist schwer zu bestreiten, dass es nicht jedes Kapitel, das zu Beginn von Stranger Things eröffnet wurde, abgeschlossen hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir nie wieder Demogorgons, alternative Dimensionen oder Nostalgie sehen werden, denn wir werden in Zukunft mehrere Projekte aus Stranger Things bekommen, darunter eine Spin-off-Serie, die offenbar Verbindungen zu einer Schlüsselszene im Finale hat.

Im Gespräch mit Variety erklärten Matt und Ross Duffer, dass die Szene mit einem jungen Henry/Vecna und dem Stein im Aktenkoffer für das Spin-off sehr wichtig sein wird. "Das Spin-off wird darauf eingehen und erklären, und du wirst es verstehen. Aber es ist eine völlig andere Mythologie. Es ist also keine tiefgehende Erkundung des Mind Flayer oder Ähnliches. Es ist sehr frisch und sehr neu, aber ja, es wird einige der fehlenden Fehlstränge beantworten", sagte Matt Duffer.

Die Duffers arbeiten weiterhin am Stranger Things Spin-off, aber es könnte wie eine ganz andere Serie aussehen als die Hauptserie. "Wir sind wirklich aufgeregt, und es ist sehr spannend, mit einem sauberen Blatt zu arbeiten: völlig neue Charaktere, neue Stadt, neue Welt, neue Mythologie." fügte Matt hinzu.

Die Duffer-Brüder werden beim Spin-off nicht als Showrunner fungieren, aber sie scheinen stark in das Schreiben und die kreative Arbeit eingebunden zu sein. Wir müssen abwarten, was dieses IP sonst noch bringen kann, während die Menschen sich von der jahrzehntelangen Geschichte erholen, die sie gerade aus der Nähe erlebt haben.