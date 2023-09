Die DualSense-Funktionen von Baldur's Gate III werden von Larian Studios erklärt

HQ

Baldur's Gate III ist ein tiefgründiges RPG, das auf Konsolen nicht immer einfach zu spielen war. Glücklicherweise scheint es, als hätten die Larian Studios ihre Arbeit wirklich gemacht, und in einem langen Beitrag im PlayStation Blog erklärt Produktmanagerin Emily Gera, wie sie es geschafft haben, alle Funktionen benutzerfreundlich zu gestalten (das Geheimrezept sind viele radiale Menüs) und gleichzeitig die Vorteile des DualSense-Controllers zu nutzen.

Letzteres enthält viele Dinge, die das Gesamterlebnis verbessern, einschließlich der Lichtleiste, die sowohl cool als auch hilfreich ist:

"In Kämpfen zwischen Magieträgern nimmt der Lichtbalken die Farbe eures Zaubers an - passend zur Farbe des Schadenstyps oder der Farbe der Zauberabsicht, die ihr wirkt. In Momenten mit erhöhtem Druck verstärkt sich seine Helligkeit, begleitet von einer mitschwingenden Haptik.

Wenn du von einem Kernstatus wie "Gelähmt", "Blutend" oder "Verzaubert" betroffen bist, leuchtet dein DualSense-Controller in einer passenden Farbe auf."

Aber es steckt noch mehr dahinter, denn adaptive Trigger und mehr werden auch für einige zusätzliche Funktionen verwendet:

"Wir haben auch die adaptiven Trigger des Controllers genutzt und Betätigungspunkte und Feedback für linke und rechte Trigger hinzugefügt, um dem Wechsel zwischen den Menüs ein Gefühl von Gewicht zu verleihen. Ein leichtes Ziehen des Abzugs lässt dich für einen Moment in deine radialen Menüs blicken - eine hilfreiche Funktion in der Hitze des Gefechts -, während ein harter Druck, der über den Widerstandspunkt hinausdrückt, das Menü einrastet."

Klingt gut für uns. Die PlayStation 5-Version von Baldur's Gate III erscheint heute, während die PC-Version letzten Monat eingetroffen ist. Es kommt auch für Xbox Series S/X (wenn auch aus offensichtlichen Gründen ohne die DualSense-Funktionen) zu einem noch nicht bekannt gegebenen Datum in diesem Herbst.