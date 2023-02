Die dritte und letzte Staffel von Ted Lasso erscheint nächsten Monat

Apple hat ein Datum festgelegt, an dem der heißeste und bescheidenste Manager des Fußballs auf die Fernsehbildschirme zurückkehren wird. Die Ankündigung bestätigt, dass die dritte Staffel von Ted Lasso, angeblich der letzte Teil, am 15. März Premiere feiern wird.

In dieser Saison wird untersucht, wie der AFC Richmond in der Premier League abschneidet, wo er oft als schlechtestes Team der Liga verspottet wird. Unnötig zu sagen, dass Ted und sein Team ihre Arbeit für sie erledigen müssen, wenn sie in der höchsten britischen Fußballliga bleiben wollen.

Sogar der Dictionary ist begeistert. Merriam-Websters offizieller Twitter-Account stimmte mit einem Link zu ihrer offiziellen Definition von "glauben" ein.

Während wir auf einen vollständigen Trailer warten, hat Apple TV einen Teaser-Trailer veröffentlicht, der uns einen kurzen Einblick in den Humor und die Herausforderungen gibt, die Ted, AFC Richmond und der Rest der Bande überwinden müssen, nachdem Nate "zur dunklen Seite gegangen ist".