Die dritte Staffel von Marvels "What If...? " wird die letzte sein

Nach drei Staffeln mit alternativen Ereignissen im Marvel-Universum neigt es sich dem Ende zu. Serienproduzent Brad Winderbaum sagt in einem Interview mit Entertainment Weekly, dass die kommende Staffel wie das Ende einer Trilogie sein wird und verspricht eine umfassende letzte Staffel. Er führt folgendes aus: "Es führt uns an Orte, die man nie erwarten würde. Es geht über die ersten beiden Staffeln hinaus, indem es das Multiversum erkundet. Er zieht Charaktere ein, die sehr unerwartet sind, und hat das, was ich für einen extrem bewegenden und sehr erfüllenden Höhepunkt von Uatu the Watcher halte."

Für die dritte Staffel gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum.