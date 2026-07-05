Die dritte Etappe der Tour de France findet statt, wurde aber wegen Waldbränden angepasst

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Die dritte Etappe der Tour de France wird am Montag wie geplant fortgesetzt, allerdings ohne Zuschauer, zumindest in Frankreich. Ein nahegelegener Waldbrand setzte die Bühne in Gefahr einer Absage, wurde aber bestätigt. Die 195,9 km lange Etappe von Granollers nach Les Angeles, mit vier Anstiegen, durchquert drei Provinzen: Barcelona und Girona in Spanien, bevor die letzten 40 km des Rennens in Frankreich im Département Pyrénées-Orientales stattfinden.

Trotz Gerüchten, dass sie abgesagt werden könnte, hat der Präfekt des Départements Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, gerade bestätigt, dass die Etappe stattfinden wird, aber angepasst: ohne Zuschauer.

"Auf französischem Gebiet wird die Werbekarawane nicht reisen. Der Betrieb beschränkt sich auf die Passage der Fahrer und Fahrzeuge, die für die Organisation des Rennens wesentlich sind" (über RMC Sport).

Das Feuer, das 70 km in der Nähe von Les Angles liegt, hat bereits 1.500 Hektar verbrannt, mit einer Frontlinie, die sich über 18 Kilometer erstreckt, und 750 Feuerwehrleute und 200 Fahrzeuge, darunter neun Flugzeuge, wurden eingesetzt, wobei zwei Personen schwer verletzt wurden, ein Bewohner und ein Feuerwehrmann. In Girona, der spanischen Region, in der auch die Etappe überqueren wird, hat ein Brand bereits 2.300 Hektar in Les Gavarres verbrannt.