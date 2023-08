Die dritte Erweiterung von Saints Row erscheint nächste Woche

HQ

Der Saints Row-Neustart, der letztes Jahr veröffentlicht wurde, hatte nicht den besten Start, aber mit konsequenten Updates wurde das Spiel nicht vollständig aufgegeben, und die Arbeit geht weiter. Wir hatten bisher zwei Erweiterungen für das Spiel, eine dritte kommt nächste Woche.

Am 8. August startet A Song of Ice &; Dust. Der Titel scheint eine Game of Thrones-Parodie zu sein, und es scheint, dass sich die Geschichte um die Dustlanders drehen wird, die sich darauf vorbereiten, sich in DustFaire einem neuen Feind zu stellen.

Neben der Ankündigung des DLCs hat Saints Row gestern ein neues Update erhalten. Schaut euch den Twitter-Post unten an, um weitere Informationen zu erhalten, und lasst uns wissen, ob ihr für die dritte Erweiterung zu Saints Row zurückkehren werdet.