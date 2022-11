Die dritte Erweiterung von Back 4 Blood nimmt Cleaners mit auf eine Fahrt flussaufwärts

HQ

Turtle Rock Studios hat die dritte Erweiterung für Back 4 Blood angekündigt und enthüllt, was der Titel bieten wird und wann er erscheinen wird.

Bekannt als River of Blood, wird uns gesagt, dass die Erweiterung Cleaners auf eine Reise flussaufwärts mitnehmen wird, als Teil einer Mission mit fünf Karten, bei der sie an verschiedenen Punkten anhalten müssen, um Vorräte zu sammeln und mit feindlichen Bedrohungen fertig zu werden.

Die Erweiterung wird die neue Cleaner Tala hinzufügen, die ihren Begleiter Ridden namens Jeff mitbringt, der ein freundlicher Tallboy ist, der den fiesen Ridden angreift, wenn er von Tala oder anderen freundlichen Reinigungskräften mit einer Pfeife gerufen wird.

River of Blood wird außerdem acht neue Charakter-Skins und 12 Waffen-Skins sowie neue Waffen, Accessoires und Karten bringen.

Aber das sind nicht alle zusätzlichen Ergänzungen von Back 4 Blood, denn am selben Tag, an dem River of Blood ankommt, wird ein kostenloses Update hinzugefügt, das Trial of the Worm für alle Spieler hinzufügt, so dass jeder in den kooperativen PvE-Spielmodus springen kann.

Und schließlich, im Geist von Weihnachten, kehrt das Back 4 Blood Holiday Event vom 6. Dezember zurück (was zufällig das Startdatum für all diese zusätzlichen Inhalte ist), läuft bis zum 4. Januar und bringt Kosmetika, festliche Dekorationen in Fort Hope und mehr, die zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher erklärt werden.