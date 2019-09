Die drei Säulen von Planet Zoo sind Artenerhaltung, Erziehung und Wohlergehen

Planet Zoo kommt von Frontier Developments, dem gleichen Studio hinter Planet Coaster. Auf der Gamescom sprachen wir mit Lisa Bauwens, Senior Artist beim britischen Entwickler, über die Konzepte hinter dem neuen Parksimulator. Sie konnte uns nicht nur einen allgemeinen Überblick über die Grundlagen von Planet Zoo geben, sondern auch darauf hinweisen, was wir beim Umgang mit den Tieren im Spiel beachten sollten.

You watching Werben

"Planet Zoo ist der nächste Teil der Planet-Reihe. Wenn ihr schon von Planet Coaster gehört haben solltet, dann ist das eine Art nächstes Spiel in dieser Serie", sagte sie. "In diesem Spiel leitet ihr einen modernen Zoo, in dem es um Erhaltung und Erziehung sowie um das Wohlergehen eurer Tiere geht. Und auf diesen drei Säulen beruht unser Spiel, auf diesen drei Säulen möchten wir, dass ihr Spaß habt."

Dazu gehört auch die möglichst große Nähe zum Detail, wie wir zum Beispiel am Fell sehen können:

"In Planet Coaster hatten wir keinen Pelz. Das war eine neue Technologie, die wir erst entwickelt haben. [...] Unsere Programmierer haben wirklich hart daran gearbeitet und unsere Künstler nutzen wirklich alles, was sie kannten. Ich denke es sieht am bengalischen Tiger besonders gut aus", findet Bauwens.

Im selben Interview erfuhren wir auch etwas über den Franchise-Modus, der "im Wesentlichen eine Kombination aus Sandbox und Simulation ist". Wir werden darin eine eigene Kette von Zoos aufbauen und auf der ganzen Welt nach Tieren suchen, die in unseren Einrichtungen ein Zuhause finden, aber gleichzeitig als Attraktion unsere Projekte finanzieren.

Frontier Developments hat uns diese Woche außerdem ein brandneues Video zu ihrer Parksimulation geschickt. Darin bekommen wir einen ersten Blick auf das Savannen-Biotop, das im afrikanischen Raum eine Rolle spielen wird. Die Kontrolle über euren eigenen Zoo erhaltet ihr am 5. November, Vorbesteller der Deluxe Edition von Planet Zoo dürfen noch diesen Monat in eine Beta reinspielen.

You watching Werben