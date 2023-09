Die Drehbücher für Staffel 3 von Foundation sind bereits geschrieben

HQ

Die Mega-Budget-Sci-Fi-Serie Foundation von Apple hat kürzlich ihre zweite Staffel auf Apple TV+ abgeschlossen, und da dies der Fall ist, sind alle Augen auf Staffel 3 gerichtet und darauf, wie die Rückkehr der Serie voranschreitet. Es stellt sich heraus, dass die Fortschritte bei Staffel 3 in vollem Gange sind und dass sich die Serie bereits in der Vorproduktion befindet und dass die Drehbücher für die Staffel abgeschlossen sind.

Im Gespräch mit Collider hat der Schöpfer der Serie, David S. Goyer, den Fortschritt von Staffel 3 angesprochen und erklärt: "Wir hatten mit dem Vorproduktionsprozess begonnen. Wir haben die Drehbücher geschrieben."

Goyer erörterte dann etwas weiter, was wir in der Staffel erwarten können, und wie diejenigen, die Staffel 2 gesehen haben, vielleicht erwarten, wird The Mule eine sehr wichtige Rolle spielen.

Goyer fügt hinzu: "Nun, The Mule ist offensichtlich diese Figur, die im Buch 'Second Foundation eine große Rolle spielt. Und dies ist ein weiteres Beispiel für das Ausfüllen von Dingen, die Asimov gelöscht hatte. Aber es gibt diese Diskussion in den Büchern, dass er dieser überlebensgroße Charakter ist, der diese immensen Kräfte hat."

Hast du Staffel 2 von Foundation gesehen und freust du dich auf Staffel 3?