Die Drehbücher für Shogun Staffel 2 sind fertig und die Dreharbeiten im Herbst sind geplant

Obwohl Shogun seine Geschichte in Staffel 1 abgeschlossen haben mag, erwies sich die Serie als so beliebt, dass FX beschloss, sie für eine zweite und dritte Staffel zu verlängern. Die Schöpfer Rachael Kondo und Justin Marks sind wieder an Bord, zusammen mit Lord Toronaga-Darsteller Hiroyuki Sanada.

Im Gespräch mit Deadline bestätigte Marks, dass die Drehbücher für Staffel 2 fertig sind und sie nun herausfinden, wie sie die Geschichte, die sie haben, drehen können. "Wir kommen jetzt aus dem Writers Room. Wir sind auch mit den 10 Episoden fertig und haben jetzt unser Finale. Das ermöglicht es uns, herauszufinden, wie wir das drehen werden. Aber wir sind sehr gespannt auf den Plan", sagte er.

"Ich denke, was man vor allem mitnehmen kann, ist, wie ich hoffe, dass die Leute schon in der ersten Folge des zweiten Teils von einigen der großen Ideen überrascht sein werden. Also fangen wir dort an und sehen, wohin es uns für zukünftige Geschichten führt. Aber wir freuen uns sehr darauf, vor allem für [Hiroyuki Sanada]."

Sanada verriet, dass er in dieser Staffel große Hoffnungen in Toronaga setzt: "In Staffel 1 ist [Toranaga] noch kein Shōgun geworden. Deshalb würde ich ihn gerne als Führer Japans sehen. Das ist meine Hoffnung."

Was erhoffst du dir für Shogun Staffel 2?