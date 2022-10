Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Die Ringe der Macht haben begonnen

HQ

Die erste Staffel von Amazons Mega-Budget-Serie, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, ist fast vorbei. Die sechste Episode wurde letzte Woche ausgestrahlt und mit insgesamt acht in dieser ersten Staffel haben wir weniger als zwei Wochen Zeit, bevor die Show endet. Aber was ist mit Staffel 2, fragst du?

Nun, es wurde von The Hollywood Reporter enthüllt, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel bereits begonnen haben. Die Serie, die in den Bray Studios in London startet, hat sich von den Dreharbeiten in Neuseeland zugunsten Großbritanniens bewegt, als Teil einer Entscheidung, die als "wirtschaftlicher" beschrieben wird und damit Amazon einen "Multishow-Hub" bauen kann.

Obwohl für Staffel 2 noch kein Veröffentlichungsdatum angegeben wurde, wissen wir, dass es auch acht Episoden lang sein wird, ebenso wie Staffel 1, und dass abgesehen von der Rückkehr verschiedener Darsteller ein neuer Charakter hinzugefügt wurde: ein alter Elf, der als Círdan bekannt ist.

