Die Dreharbeiten zur letzten Staffel von Outer Banks haben begonnen

Es schien, als wäre Netflix nach der dritten Staffel mit Outer Banks fertig, als die Gang ein langes Abenteuer beendete, das sich über drei Staffeln erstreckte und im Wesentlichen in den Sonnenuntergang ritt. Die Serie erwies sich jedoch als zu großer Hit und der Streamer wollte mehr, also debütierte eine vierte Staffel, die einige Jahre später an die Gang herangriff, als sie sich auf ein weiteres Abenteuer begab. Diese reifere Geschichte hatte am Ende von Staffel 4 einen großen abschließenden Moment, mit den Plänen, sie fortzusetzen und in der kommenden Staffel 5 ein für alle Mal zu beenden.

Die Arbeit an diesem letzten Kapitel der Serie ist nun in vollem Gange, denn Netflix hat bekannt gegeben, dass die Darsteller wieder zusammen sind und mit den Dreharbeiten für die fünfte und letzte Staffel der Serie begonnen haben. Dies wurde in einem Social-Media-Post bestätigt, in dem der Streamer erklärt, dass "OBX SEASON 5 JETZT IN PRODUKTION IST".

Der Premierentermin für diese letzte Episode muss noch bestätigt werden, aber eine vernünftige Vermutung wäre im Jahr 2026, wahrscheinlich als eines der größten Angebote des Streamers in diesem Jahr.