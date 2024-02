Die Dreharbeiten zur letzten Staffel von Cobra Kai haben begonnen

HQ

Im Januar 2023, kurz nach dem Debüt der fünften Staffel von Cobra Kai, bestätigte Netflix, dass die Karate Kid -Spin-off-Serie für einen sechsten und letzten Teil zurückkehren würde. Seitdem wurde nur sehr wenig Substanz über die Serie enthüllt, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass nur sehr wenig Substanz zur Verfügung stand, über die man sprechen konnte. Bis jetzt.

Denn Netflix hat bestätigt, dass die Produktion der letzten Staffel begonnen hat und dass sich die Besetzung versammelt hat, um die letzten Episoden vor einem derzeit unangekündigten Veröffentlichungsdatum zu drehen.

Da es sich bei Cobra Kai um eine Serie handelt, die viele praktische Effekte nutzt, können wir zweifellos mit einem Veröffentlichungsdatum rechnen, das relativ nahe am Ende der Produktion in wahrscheinlich ein oder zwei Monaten liegt, was zweifellos bedeutet, dass wir die Serie Ende 2024 oder Anfang 2025 ein letztes Mal wieder auf dem Streamer sehen könnten.