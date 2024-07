Die Dreharbeiten zur Fortsetzung von M3GAN haben begonnen

Einer der erfolgreichsten Horrorfilme des letzten Jahres, in dem die mörderische Puppe M3GAN die Hauptrolle spielt, bereitet sich auf seine Rückkehr vor, da nun bestätigt wurde, dass die Dreharbeiten für die Fortsetzung begonnen haben, wie Fangoria berichtet.

Es gab viele Verzögerungen und das Veröffentlichungsdatum von M3GAN 2 wurde mehrmals verschoben, was sich verständlicherweise auf die Dreharbeiten ausgewirkt hat.

Aber jetzt scheint es, dass der Film garantiert am 27. Juni nächsten Jahres in die Kinos auf der ganzen Welt kommen wird, und das Team ist in vollem Gange mit den Dreharbeiten für das Projekt.

Glücklicherweise sind einige der Darsteller aus dem ersten Film wieder dabei, darunter Allison Williams und Violet McGraw, die ihre jeweiligen Rollen wieder aufnehmen, sowie Drehbuchautorin Akela Cooper und Gerar Johnstone, die erneut Regie führen.

Was genau die mörderische Puppe in der Fortsetzung vorhaben wird, ist noch unklar, aber wir freuen uns natürlich auf neue böse Eskapaden!

Sind Sie gespannt auf M3GAN 2?