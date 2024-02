Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von The White Lotus haben begonnen

HQ

Gute Neuigkeiten für The White Lotus Fans. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der gefeierten Dramaserie haben begonnen, und die Besetzung und die Crew sind alle vor Ort in Thailand, um mit der Arbeit und Produktion für diesen dritten Teil zu beginnen. Dies wurde von HBO in einem Beitrag auf X bestätigt, in dem der TV-Titan erklärte:

"Bei #TheWhiteLotus entstehen unvergessliche Erlebnisse. Wir freuen uns darauf, neue Gäste in unserem Resort in Thailand willkommen zu heißen."

Die kommende Staffel wird 2025 (hoffentlich aber Anfang 2025) debütieren und eine Besetzung bieten, die hauptsächlich aus neuen Stars besteht, obwohl mindestens ein zurückkehrendes Gesicht ein Comeback feiern wird, nämlich Natasha Rothwells Belinda aus Staffel 1. Zu den Neuzugängen in der Besetzung gehören Jason Isaacs, Parker Posey, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Dom Hetrakul, Carrie Coons, Walton Goggins, Aimee Lou Wood und sogar die koreanische K-Pop-Sensation von Blackpink, Lisa und einige andere Namen.

Freuen Sie sich darauf, nächstes Jahr in ein White Lotus Resort zurückzukehren?