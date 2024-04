Die Dreharbeiten zum neuen Karate Kid

Die Dreharbeiten für die Fortsetzung von Karate Kid, in der erneut die Stars Jackie Chan und Ralph Macchio zu sehen sein werden, haben nun offiziell begonnen. Diesmal ist es jedoch nicht Jaden Smith, der den Karate Kid spielt, sondern ein neues Talent, das die Rolle übernommen hat, nämlich Ben Wang. Erneut schlüpft Ralph Macchio in die Rolle von Daniel LaRusso und Jackie Chan in die Rolle des Kung-Fu-Meisters Mr. He.

Der Film wird dieses Mal an der Ostküste spielen und sich auf einen chinesischen Teenager konzentrieren, der durch Kampfkunst ein wenig Hilfe von einem Mentor oder vielleicht sogar zwei finden wird? Regie führt Jonathan Entwistle, der vor allem für den Film The End of the F***ing World bekannt ist, und das Drehbuch wird von Rob Lieber geschrieben. The Karate Kid soll am 13. Dezember in die Kinos kommen.