Die Dreharbeiten zum Film Minecraft sind beendet

Der Film Minecraft nähert sich seinem Veröffentlichungsdatum. Jahre nachdem die Hollywood-Studios beschlossen haben, dass sie mit einem Film, der auf dem Hit-Spiel basiert, und mehreren Entwürfen eines Drehbuchs später etwas Geld verdienen könnten, nähern wir uns der Veröffentlichung des Live-Action-Films.

Jason Momoa postete ein Bild von sich und seinem Schauspielkollegen Jack Black, um zu verkünden, dass Minecraft zu Ende geht. "Ein unglaubliches Filmerlebnis, wirklich eine der großartigsten Zeiten meines Lebens. Zu viele Lacher. Ich liebe dieses Land", schrieb Momoa auf Instagram.

Bisher haben wir nur Set-Bilder gesehen, die uns einige Bäume aus dem Film Minecraft zeigen, was einige beunruhigt. Es ist wahrscheinlich, dass der Film eine Menge Postproduktionsarbeit leisten muss, auch wenn es sich um eine Realverfilmung handelt, da es sonst keine Möglichkeit gibt, die Leute so blockig zu machen, wie sie es in Minecraft sind.