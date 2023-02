Die Dreharbeiten zum A Quiet Place-Spinoff haben begonnen

Die Dreharbeiten zum A Quiet Place-Spin-off-Film mit dem Titel A Quiet Place: Day One haben begonnen.

Obwohl der Spin-off-Film kurz in A Quiet Place Part II gezeigt wird, hat er nichts mit den anderen Einträgen der Serie und dem kommenden A Quiet Place Part III zu tun und folgt den Geschichten völlig neuer Charaktere.

Der Beginn der Dreharbeiten wurde über den Co-Schöpfer des Franchise, John Krasinski, über Twitter angekündigt, der erklärte, er sei "geehrt, am ersten Tag dabei zu sein".

Die Hauptrollen spielen Lupita Nyong'o (Us, Black Panther, Little Monsters), Joseph Quinn (Stranger Things, Game of Thrones, Overlord) und Alex Wolff (Hereditary, Pig, Old ).

Mit einem Drehbuch, das von Jeff Nichols und Scott Beck geschrieben wurde, und mit Michael Sarnoski als Regisseur ist es sicherlich interessant zu sehen, wie das Franchise eine völlig neue Richtung einschlägt. Der Film startet am 8. März 2024 in die Kinos.