Die Dreharbeiten zu Venom 3 wurden nach der Streikpause wieder aufgenommen

Sowohl Venom als auch Venom: Let There Be Carnage wurden von den Kritikern gründlich verabscheut, als sie in die Kinos kamen. Der erste Teil wurde jedoch vom Publikum ordentlich aufgenommen, während die Fortsetzung nicht viele zufriedenstellen konnte.

Trotzdem ist Sony entschlossen, einen dritten Teil der Serie zu veröffentlichen. Wie bei so vielen anderen Filmen kam die Produktion jedoch abrupt zum Erliegen, als der Hollywood-Streik begann. Jetzt, da der Streik vorbei ist, wurden die Dreharbeiten wieder aufgenommen, was wir dank eines Bildes wissen, das Tom Hardy auf Instagram geteilt hat.

Freust du dich auf Venom 3?