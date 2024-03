Die Dreharbeiten zu Tom Hollands Spider-Man 4 sollen Berichten zufolge im September oder Oktober beginnen

Nach dem Ende von Spider-Man: No Way Home war Tom Hollands Version von Peter Parker bereit für einen großen Durchbruch. Jetzt sieht es so aus, als ob wir eher früher als später auf dem Weg sein könnten, Holland wieder im Spandex zu sehen.

Laut einem Bericht von Jeff Sneider sollen die Dreharbeiten zu Spider-Man 4 entweder im Oktober oder September beginnen, wobei Justin Lin als Regisseur für den Film ins Auge gefasst wird. Es wird erwartet, dass Zendaya auch als MJ zurückkehrt.

Als wir Tom Holland das letzte Mal als Spider-Man sahen, hatte die ganze Welt vergessen, wer Peter Parker war, und er entschied sich trotzdem für ein Leben, um die Straßen von New York zu retten. Wenn Zendaya für diesen Film zurückkehrt, ist es wahrscheinlich, dass Holland seine Zeit damit verbringen wird, sie dazu zu bringen, sich daran zu erinnern, wer er ist.