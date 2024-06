Die Dreharbeiten zu The Batman: Part II beginnen Anfang nächsten Jahres

HQ

Infolge der Hollywood-Streiks im vergangenen Jahr kam es bei mehreren Filmen und Fernsehserien zu Verzögerungen. Ein betroffenes Projekt war The Batman: Part II, das von einer geplanten Herbstveröffentlichung im Jahr 2025 auf Oktober 2026 verschoben wurde.

Die Dreharbeiten haben noch nicht einmal begonnen, aber Andy Serkis - der Alfred Pennyworth spielt - sagt in einem Interview mit PopVerse, dass er damit rechnet, dass es Anfang 2025 beginnen wird:

"Im Grunde weiß ich nichts über den Film, außer dass ich gerade herausgefunden habe, dass wir wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres mit den Dreharbeiten beginnen werden."

Serkis sagt, dass dies bedeutet, dass der Film bis Oktober 2026 fertig sein wird, da es vom Drehbeginn bis zum fertigen Film etwa anderthalb Jahre dauert. Und er hat viel Vertrauen in Autor und Regisseur Matt Reeves:

"Wenn man also nachrechnet, wird es eineinhalb Jahre dauern. Ich weiß, dass Matt wirklich hart am Drehbuch arbeitet. Matt Reeves ist Matt Reeves, der außergewöhnliche Filmemacher, der er ist, ich kann nur annehmen, dass es ein weiteres brillantes Drehbuch wird, denn ich dachte, was er mit diesem ersten Film gemacht hat, war ziemlich erstaunlich. Ich habe es geliebt, mit Rob Pattinson zu arbeiten, und ich freue mich wirklich darauf, wieder Alfred zu spielen."

The Batman wurde 2022 uraufgeführt und erhielt allgemein gute Kritiken und brachte eine Menge Geld ein. Die Fans haben darüber spekuliert, welche(n) Superschurke(n) wir als nächstes treffen werden, aber auf wen hoffst du am meisten?