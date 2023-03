Die Dreharbeiten zu Stranger Things Staffel 5 beginnen diesen Juni

Es gibt nur sehr wenige Schuhe, die die Welt so im Griff haben wie Stranger Things. Da die paranormale Serie es schafft, ihre Einsätze mit jeder neuen Staffel zu erhöhen, warten die Fans gespannt auf Staffel 5, die die letzte der Show sein wird.

Wie von Collider berichtet, hat David Harbour kürzlich bestätigt, wann die Dreharbeiten zu Stranger Things Staffel 5 beginnen werden. Laut Harbour werden die Dreharbeiten zur fünften und letzten Staffel im Juni beginnen.

Dies stimmt nicht genau mit einem Veröffentlichungsdatum für die letzte Staffel überein, aber viele erwarten nun, dass es irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eintreffen wird. Mit dem, was in den letzten Momenten von Staffel 4 wie eine Miniatur-Apokalypse auf Hawkins zusteuerte, werden viele Fans traurig sein zu hören, dass sie eine Weile auf das Ende der Show warten müssen.

Aber es gibt viele andere großartige TV-Shows und Filme, die Sie sich in der Zwischenzeit ansehen können. Werfen Sie einen Blick auf unsere Artikel zu sehen für Netflix und Disney+, wenn Sie Inspiration brauchen.