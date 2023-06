Die Dreharbeiten zu Staffel 2 von The Last of Us könnten Ende 2023 beginnen

HQ

Bella Ramsey, die Ellie in der HBO-Erfolgsserie The Last of Us spielt, hat verraten, dass die Dreharbeiten zur mit Spannung erwarteten zweiten Staffel bereits Ende dieses Jahres beginnen könnten.

Im Gespräch mit Vanity Fair gab uns Ramsey auch einige weitere Details darüber, was wir in der zweiten Staffel erwarten können. "Es ist dunkler", sagten sie. "Es ist wirklich eine Geschichte über Rache und eine Fortsetzung der ersten Staffel über die Gefahren bedingungsloser Liebe."

Es wurde angenommen, dass sich die Produktion durch den WGA-Streik verzögert hat, der immer noch andauert. Es scheint jedoch, dass, sollten die Dinge früher wieder in Gang kommen, wir sehen könnten, dass The Last of Us bis Anfang 2025 immer noch bereit ist, seine zweite Staffel zu beginnen.

Die erste Staffel erwies sich als großer Erfolg für HBO und ging über das gesamte erste Spiel. Staffel 2 soll die umstrittenen Ereignisse von The Last of Us: Part II nacherzählen, aber wir werden dieses Mal nicht das gesamte Spiel in einer Staffel sehen. Stattdessen werden 2 Staffeln benötigt, um diese längere Geschichte zu erzählen.