Die Dreharbeiten zu Rumor: The Last of Us Staffel 3 beginnen früher als erwartet

Es sieht so aus, als müssten Fans von The Last of Us nicht ewig auf das nächste Kapitel in Joels und Ellies postapokalyptischer Welt warten. Während Staffel 2 Mitte 2025 erscheinen soll, heißt es, dass Staffel 3 bereits in Arbeit ist. Laut Production Bulletin ist die Vorproduktion im Gange, und die Kameras könnten bereits im Sommer 2025 starten.

Wenn diese Nachricht wahr ist, ist sie Musik in den Ohren der Fans, die sich nach mehr von der postapokalyptischen Welt sehnen. Wie die vorherigen Staffeln wird auch Staffel 3 voraussichtlich in Vancouver, Kanada, gedreht - keine Überraschungen, da British Columbia bereits als atemberaubende Kulisse für die düsteren Landschaften der Serie diente.

Berichten zufolge feiert auch das Dreamteam der Serie ein Comeback, mit den Schöpfern Craig Mazin und Neil Druckmann an der Spitze. Obwohl es nur wenige Details gibt, ist eines sicher: Mit den gleichen Schöpfern können die Fans das gleiche Maß an herzzerreißendem Drama und emotionalen Schlägen erwarten, das die erste Staffel zu einem Hit gemacht hat.

Was kommt als nächstes für Joel und Ellie? Da Staffel 2 verspricht, in die Handlungsstränge von The Last of Us Part II einzutauchen, ist es unklar, wohin uns Staffel 3 führen wird. Aber eines ist sicher: Der Cordyceps wird nirgendwo hingehen.

Was erhoffst du dir von Staffel 3?