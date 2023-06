Die Dreharbeiten zu Robert Eggers' Nosferatu-Remake sind beendet

HQ

Wenn Sie Renfield kürzlich in den Kinos gesehen haben und sich nach einem weiteren Vampirstreifen gesehnt haben, vielleicht sogar nach einem mit Nicholas Hoult in der Hauptrolle, dann haben wir gute Nachrichten für Sie. Denn der Prague Reporter hat enthüllt, dass The Northman's Robert Eggers die Dreharbeiten zu seinem Remake von Nosferatu beendet hat.

Der Film wurde in der Tschechischen Republik gedreht und am 19. Mai nach dreimonatiger Produktionszeit fertiggestellt, wobei ein Teil der Dreharbeiten im Invalidovna Complex in Prag stattfand.

Der Film bietet eine gestapelte Besetzung, darunter Bill Skarsgård als titelgebender Vampir, Lily-Rose Depp als sein Spielzeug, Ellen Hutter, Nicholas Hoult als Ellens Ehemann und Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Simon McBurney und mehr als andere Nebenfiguren.

Es gibt derzeit kein Wort darüber, wann der Film voraussichtlich in den Kinos auf der ganzen Welt debütieren wird.