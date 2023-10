Die Dreharbeiten zu "Fantastic Four" sollen im Frühjahr 2024 beginnen

In einem Interview mit Collider sagte Regisseur Matt Shakman kürzlich, dass die Dreharbeiten zu Fantastic Four voraussichtlich im Frühjahr 2024 stattfinden werden.

In dem Interview bestätigte Shakman, dass der Film in den Pinewood Studios gedreht wird, und sagte: "Ja, wir werden nächstes Jahr definitiv vor die Kameras treten. Wahrscheinlich im Frühjahr."

Der legendäre Regisseur verriet auch, dass der Film "sicherlich anders ist als alles, was man bei Marvel bisher gesehen hat".

Der Film wird derzeit voraussichtlich am 2. Mai 2025 in die Kinos kommen, nachdem er unter zwei Verzögerungen gelitten hat. Ursprünglich sollte der Film am 8. November 2024 in die Kinos kommen, bevor er auf den 14. Februar 2025 und dann auf den aktuellen Termin Mai 2025 verschoben wurde.

Freust du dich auf Fantastic Four?