Die Dreharbeiten zu Edgar Wrights The Running Man-Remake beginnen diesen Herbst

HQ

In The Running Man aus dem Jahr 1987, der lose auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King basiert, spielte Arnold Schwarzenegger die Rolle von Ben Richards, einem Polizisten, der sich auf der falschen Seite der Bars wiederfindet und plötzlich in dystopischen Spielen steckt, in denen Sträflinge professionelle Killer überdauern müssen.

Edgar Wright arbeitet derzeit an einem Remake des Films, in dem Glen Powell die Hauptrolle spielen wird. Im Gespräch mit IndieWire verriet Powell, dass die Dreharbeiten im Herbst beginnen werden und er gleichzeitig seinen Abschluss machen wird. "Ich werde in London sein, aber ich werde für beaufsichtigte Prüfungen zurückgehen. Also lassen sie mich das mit dem Fernunterricht herausfinden", sagte er.

Wenn Sie es wirklich wissen wollen, Powell studiert Spanisch und frühe amerikanische Geschichte. Er hat gesagt, dass Wright sehr entgegenkommend war, als er sein Studium abgeschlossen hat, und dass Edgar Wright einer der Regisseure ist, mit denen er schon immer zusammenarbeiten wollte.

"Als ich 2008 nach LA zog, hatte ich eine Wunschliste von Regisseuren, mit denen ich zusammenarbeiten wollte, die ich meinem damaligen Agenten schickte – und Edgar Wright ist buchstäblich die Nummer eins. Ich bin so ein Edgar-Wright-Mann", sagte er.

Wirst du dir das Remake von The Running Man ansehen?