Die Dreharbeiten zu "Die Rache von La Llorona" sollen Gerüchten zufolge nächsten Monat beginnen

HQ

Das Conjuring-Universum hält weiterhin den Titel als Hollywoods am meisten heimgesuchtes Franchise. Und auch wenn die Saga um Ed und Lorraine Warren mit "Last Rites" ihren Abschluss fand, gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass sich der Sargdeckel schließt. Laut dem sonst so zuverlässigen Insider Daniel RPK wird bereits an einer Fortsetzung von "Der Fluch von La Llorona" gearbeitet – und diese soll noch düsterer und furchteinflößender werden.

Der erste Film war nicht gerade ein Volltreffer für das Conjuring-Universum, aber der mythische "Weeping Woman" schaffte es trotzdem, weltweit über 120 Millionen Dollar einzuspielen. Das ist mehr als genug, um ihn als Kassenerfolg zu bezeichnen und eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Die Dreharbeiten sollen Berichten zufolge nächsten Monat beginnen, wobei James Wan wieder als Produzent fungieren wird. Diesmal sitzt Santiago Menghini auf dem Regiestuhl, das Drehbuch stammt von Sean Tretta – kaum ein bekannter Name.

Der Arbeitstitel des Projekts lautet The Revenge of La Llorona, aber ob das der offizielle Name sein wird, wenn der Horrorstreifen endlich in die Kinos kommt, bleibt abzuwarten. Wenn du alle Conjuring-Spin-offs genossen hast, könnte dieser genau das Richtige für dich sein.