Die Dreharbeiten für Scream 7 haben nun begonnen

Der mit Spannung erwartete Scream 7 ist offiziell in Produktion, fast zwei Jahre nachdem der letzte Teil in die Kinos kam. Trotz des Ausstiegs von Melissa Barrera und Jenna Ortega wird das Franchise mit Neve Campbell in ihrer ikonischen Rolle als Sidney Prescott fortgesetzt. Der ehemalige Drehbuchautor Kevin Williamson, der nun als Regisseur hinter die Kamera tritt, teilte die aufregenden Neuigkeiten in einem Post auf Instagram mit, in dem er sich für die Gelegenheit bedankte und den verstorbenen Wes Craven ehrte. Scream 7, der im Februar 2026 in die Kinos kommen soll, verspricht mit einer talentierten neuen Besetzung frischen Nervenkitzel zu bringen.

Was erwartest du von dem neuesten Kapitel der Scream-Saga?