Die Dreharbeiten für die neue Staffel von Wednesday beginnen im April nächsten Jahres

HQ

Die Netflix-TV-Serie über Wednesday und ihre Eskapaden an der Nevermore Academy wurde bei ihrer Premiere Ende letzten Jahres zu einer echten Sensation, und es gab nie einen Zweifel daran, dass es eine Fortsetzung geben würde. Wie Netflix nach dem Erfolg schnell bestätigte, werden die Dreharbeiten laut einem neuen Bericht im April nächsten Jahres in Irland beginnen.

Kurz gesagt, ein Tapetenwechsel im Vergleich zur ersten Staffel, die komplett in Rumänien gedreht wurde. Ob sich das auch in der Serie widerspiegeln wird, steht auf einem anderen Blatt und bisher ist nur sehr wenig darüber bekannt, was Wednesday erwartet, obwohl Schauspielerin Jenna Ortega, die sie verkörpert, sich über ihre Ziele für die Figur im Klaren war und dies auch in der Vergangenheit gesagt hat:

"Wir haben beschlossen, dass wir uns ein bisschen mehr auf den Horror-Aspekt der Serie konzentrieren wollen. Weil es so unbeschwert ist und eine Serie wie diese mit Vampiren und Werwölfen und Superkräften, sollte man sich selbst nicht zu ernst nehmen."

Ortega beschrieb sich selbst als sehr zupackend mit der Figur und sagte auch:

"Wir hatten schon so viele Ideen in den Raum geworfen, und ich bin jemand, der sehr zupackend ist. Ich will wissen, was los ist, und mit einer Figur wie Wednesday, die so beliebt und so eine Legende ist, wollte ich sie einfach nicht falsch verstehen."

Die Arbeiten für die zweite Staffel sind bereits im Gange und sie sagt, dass sie aktiv mit dem Rest des Teams zusammengearbeitet hat.

"In Vorbereitung auf eine zweite Staffel wollten wir der Zeit voraus sein und sicherstellen, dass wir die Gespräche früher beginnen können, und ich bin einfach so neugierig. Ich möchte die Outfits sehen, die neuen Charaktere, die hereinkommen, die Drehbücher, und sie waren so freundlich, mir den Produzentenhut aufsetzen zu lassen."

Freust du dich auf die zweite Staffel von Wednesday?

Danke, Abwechslung.