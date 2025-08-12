Die Dreharbeiten für die Netflix-Serie von Scooby-Doo beginnen diesen Herbst

Holt euch eure Scooby-Schmeckies und macht euch bereit, einige Geheimnisse zu lüften, denn die Live-Action-Serie von Scooby-Doo von Netflix wird in den nächsten Monaten mit den Dreharbeiten beginnen.

Die Serie ist eine Zusammenarbeit zwischen Warner Bros. und Netflix, und der CEO und Vorsitzende der WB Television Group bestätigte gegenüber Variety, dass die Dreharbeiten für die Serie im Herbst beginnen werden, wenn alles nach Plan läuft.

Die Serie wird ein Prequel sein, das sich auf die Freunde Daphne und Shaggy konzentriert, die ihren Sommer in einem Camp im Wald verbringen, nur um sich in einem Geheimnis wiederzufinden, in dem zwei weitere Teenager und ein Welpe der Deutschen Dogge mitspielen.