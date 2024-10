Die Dreharbeiten für die letzte Folge von Gavin & Stacey sind abgeschlossen

Wir wussten schon eine Weile, dass James Corden und Ruth Jones wieder zusammentun und mit dem Rest der Besetzung für eine letzte Episode in die Welt von Gavin & Stacey zurückkehren würden. Die BBC hat es nicht verschwiegen und uns regelmäßig über die Entwicklung des Projekts informiert, das nach Produktionsbeginn vor einigen Wochen bereits seine Dreharbeiten abgeschlossen hat.

Wie in einem Beitrag auf X bestätigt, wurde uns mitgeteilt, dass die Produktion abgeschlossen ist und nun alle Bemühungen in die Postproduktionsphase übergehen, um das Projekt vor seiner Premiere am Weihnachtstag auf der BBC zu schneiden und zu perfektionieren.

Die Klappe, die zur Feier dieser Ankündigung geknipst wurde, scheint uns auch ein paar Einblicke in die Episode zu geben, da die Erwähnung von 80 Szenen darauf hindeutet, dass wir es mit einer Episode zu tun haben könnten, die 60-90 Minuten lang ist, wenn man davon ausgeht, dass eine Szene im Durchschnitt mindestens eine Minute dauert und dass der Großteil verwendet wird. Außerdem ist nun bestätigt, dass die ursprüngliche Regisseurin Christine Gernon für diesen besonderen und abschließenden Ausflug wieder auf dem Regiestuhl sitzt.

Freuen Sie sich auf das Gavin & Stacey Finale?