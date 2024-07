Die Dreharbeiten für den Watch Dogs -Film haben begonnen

HQ

Splinter Cell und The Division zeigen, dass man nicht den Atem anhalten sollte, wenn Ubisoft Pläne ankündigt, einen Film zu machen, der auf einem seiner großen Franchises basiert, daher habe ich mir nicht wirklich Hoffnungen gemacht, als im März ein Watch Dogs -Film bestätigt wurde. Das macht den heutigen Tag noch interessanter.

Der offizielle X-Account von Ubisoft enthüllt, dass die Dreharbeiten mit dem einfachen Namen Watch Dogs begonnen haben. Das Bild bestätigt, dass Mathieu Turi (Hostile, Meander und The Deep Dark) Regie führt, aber nicht die Berichte über Tom Blyth und Sophie Wilde in den Hauptrollen. Erwarten Sie jedoch, dass Sie in naher Zukunft weitere Details erfahren werden, da die Dreharbeiten begonnen haben.