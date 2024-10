Die Dreharbeiten für den Until Dawn Film sind abgeschlossen

Nicht nur, dass das Until Dawn -Remake Ende letzter Woche auf PS5 und PC erschienen ist, sondern es stellt sich heraus, dass auch die Produktion der Live-Action-Verfilmung abgeschlossen wurde. Dies wurde von Regisseur David F. Sandberg auf Instagram bestätigt, wo der Filmemacher einen Schnappschuss der Klappe des Films mit dem Kommentar postet:

"Wir haben es geschafft Until Dawn! Das war's mit #UntilDawnMovie".

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat der Until Dawn Film noch keinen Premierentermin, aber was wir wissen, ist, dass neben einer frischen jungen Besetzung, die damit beauftragt ist, die verschiedenen konfliktreichen Jugendlichen in dem Projekt darzustellen (da die Originalbesetzung jetzt etwas zu alt ist, um wieder in die Schuhe von Teenagern zu schlüpfen), Ein Schauspieler wird seine Rolle aus dem Spiel wieder aufnehmen.

Freust du dich auf den Until Dawn Film, oder bist du nach der Ankunft des Remakes schon ein bisschen ausgebrannt von dem Projekt?