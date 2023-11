Die Dreharbeiten für den Netflix-Film "Die Chroniken von Narnia" beginnen 2024

HQ

Es scheint, dass viele Filmstudios Greta Gerwig jetzt große Franchises geben wollen. Nachdem er mit Barbie weit über eine Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt hat, wechselt Gerwig zu einer weiteren bekannten IP in den Chroniken von Narnia.

Gerwig wird für Netflix bei zwei Filmen Regie führen, die im Fantasy-Land spielen, wobei die Produktion des ersten Films im nächsten Jahr beginnen soll. Scott Stuber, Chef von Netflix Film, sagte im Gespräch mit Collider Folgendes:

"Nun, ich denke, die Leute wissen, dass wir versuchen, Greta Gerwigs [Die Chroniken von] Narnia zusammenzustellen und diesen Film hinzubekommen, der nächstes Jahr erscheinen wird."

Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Film in den nächsten Jahren in die Kinos kommen. Wir haben noch nicht viel mehr darüber gehört, was der Film behandeln wird, wer darin mitspielen wird und andere Details, aber diese werden wahrscheinlich mit der Zeit kommen. Da Gerwig als Regisseur fungieren wird, wird diese Franchise-Rückkehr wahrscheinlich zumindest viele Blicke auf Netflix ziehen.