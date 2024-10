Die Dreharbeiten für den finalen The Conjuring-Film haben begonnen

Eines der bekanntesten und beliebtesten modernen Horror-Franchises ist die The Conjuring Serie. In dieser Reihe von gruseligen Ausflügen haben Patrick Wilson und Vera Farmiga im Laufe der Jahre mit allen möglichen Schrecken zu kämpfen gehabt, aber das hat eindeutig seinen Tribut von den beiden gefordert, da sie sich bald aus der Serie zurückziehen werden.

Nächstes Jahr wird The Conjuring: Last Rites ab dem 5. September 2025 in die Kinos kommen, und mit diesem Datum im Hinterkopf hat Warner Bros. Pictures nun bestätigt, dass die Dreharbeiten zu dem Film begonnen haben. Dies kann man an einem Bild einer Klappe für den Film sehen, das auch Michael Chaves als Regisseur bestätigt.

Der kommende The Conjuring: Last Rites wird der neunte Teil der Franchise sein, der drei weitere nummerierte The Conjuring Filme, drei Annabelle-Filme und zwei The Nuns umfasst, von denen der letzte letztes Jahr debütierte.

Was den Zeitpunkt betrifft, an dem wir mit einem Trailer für The Conjuring: Last Rites rechnen können, da die Dreharbeiten gerade erst beginnen, können wir wahrscheinlich darauf blicken, dass einer Mitte 2024 erscheint.