Die Dreharbeiten beginnen am Spaceballs 2 mit der Enthüllung der vollständigen Besetzung

Spaceballs 2 wurde Anfang des Jahres angekündigt und jetzt hat der Film den nächsten großen Schritt zur Realität gemacht, da die Dreharbeiten für die Parodie-Fortsetzung begonnen haben. Wie auf einem neuen Foto zu sehen ist, das die gesamte Besetzung zeigt, kommt Rick Moranis offiziell für Spaceballs 2 aus dem Ruhestand.

Während bei der ersten Enthüllung stark angedeutet wurde, dass Moranis ein Teil des Films sein würde, wurde jetzt festgeschrieben, dass der Schauspieler zurückkehrt, da wir ihn auf dem hinteren Teil des Besetzungsfotos sehen (via Variety). Aufmerksame Internetnutzer entdeckten, dass das Foto das Darstellerbild aus Das Erwachen der Macht parodierte.

Schon jetzt zeigt Spaceballs 2, dass es bereit ist, wieder große Sprünge bei Star Wars zu machen. Neben Moranis werden auch Bill Pullman, Daphne Zuniga und Mel Brooks in ihren Rollen zu sehen sein, und zu den neuen Stars gehören Lewis Pullman, Josh Gad, Keke Palmer und Anthony Carrigan.

Spaceballs 2 ist derzeit für die Veröffentlichung im Jahr 2027 geplant, und wir werden wahrscheinlich bis dahin noch einige weitere freche Updates wie dieses erhalten.