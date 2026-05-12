Die DreamLeague Saison 29 beginnt morgen: Here sind die Gruppen und Auftaktspiele
Das nächste große Dota 2 Turnier beginnt am 13. Mai.
Morgen, der 13. Mai, ist ein großer Tag für wettbewerbsorientierte Dota 2 Fans, denn die 29. Saison der DreamLeague startet offiziell mit 16 der besten Teams anwesend, die um einen Anteil der satten 1 Million Dollar jagen. Da das Event unmittelbar bevorsteht, sind Sie vielleicht neugierig auf die Teams der Veranstaltung und auch, welche Spiele am Eröffnungstag stattfinden werden. Falls ja, finden wir all diese Informationen unten.
DreamLeague Saison 29 Gruppe A:
- Aurora Gaming
- Ex-Heroic
- GamerLegion
- Team Falcons
- Team Liquid
- Teamgeist
- Vici Gaming
- Virtus.pro
DreamLeague Saison 29 Gruppe B:
- BetBoom Team
- Natus Vincere
- Nigma-Galaxie
- Parivision
- PlayTime
- Rekonix
- Tundra Esports
- Xtreme Gaming
Eröffnungsspiele der DreamLeague Saison 29 (13. Mai):
- Aurora Gaming vs. Team Liquid
- Teamgeist vs. Vici-Gaming
- Team Falcons gegen Virtus.pro
- ex-Heroic vs. GamerLegion
- Team Spirit vs. Team Liquid
- Aurora Gaming gegen Team Falcons
- Ex-Heroic vs. Virtus.pro
- GamerLegion vs. Vici Gaming
- Parivision vs. Tundra Esports
- Natus Vincere gegen Nigma Galaxy
- Xtreme Gaming vs. PlayTime
- BetBoom Team gegen Rekonix