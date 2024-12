Die DreamHack kehrt im Mai 2025 nach Dallas zurück

HQ

Wir wussten, dass die kompetitiven Counter-Strike im Mai für ein ESL-Event nach Dallas zurückkehren würden, aber jetzt können wir auch hinzufügen, dass dies mit dem nächsten DreamHack-Event im Lone Star State Texas zusammenfallen wird.

Die DreamHack hat bestätigt, dass sie im Mai 2025 nach Dallas zurückkehren wird, für eine Veranstaltung zwischen dem 23. und 25. September, bei der "E-Sport, Cosplay, besondere Gäste und Auftritte und (natürlich) Gaming, Gaming und Gaming!! "

Die Tickets für die Veranstaltung werden heute ebenfalls versteigert, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie planen, im Mai in Dallas zu sein und an einem DreamHack-Event teilnehmen möchten, ab dem 5. Dezember ein (Frühbucher-)Ticket ergattern können.