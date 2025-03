Die DreamHack Dallas bietet Geldpreise im Wert von über 2 Millionen US-Dollar

HQ

Im Mai wird das vielleicht größte Esports-Event mehrere Titel und unzählige Teams nach Dallas, USA, zur DreamHack Dallas bringen. Das Festival findet vom 23. bis 25. Mai statt, und da es immer näher rückt, wurden die gesamte Liste der Turniere und der Gesamtpreispool für das Event bestätigt.

Uns wurde gesagt, dass die DreamHack Dallas über 2 Millionen US-Dollar an Geldpreisen ausloben wird und dass der Großteil davon der Counter-Strike 2 -Veranstaltung IEM Dallas gewidmet sein wird, an der die besten 16 Teams aus der ganzen Welt teilnehmen werden.

Hinzu kommt, dass die Call of Duty League 's Major IV mit einem unbestimmten Preispool stattfinden, Brawl Stars wird eine Meisterschaft ausrichten, bei der $50.000 auf dem Spiel stehen, ESL Impact Season 7 werden die besten CS2-Frauenmannschaften gegeneinander antreten, die über $250.000 kämpfen, die Halo Championship Series werden an einem Open teilnehmen, bei dem $150.000 auf dem Spiel stehen, Der World League von GeoGuessr wird einen Preispool von 17.500 $ bieten, und schließlich wird der BYOC LAN Party Marvel Rivals, Valorant, Fortnite und mehr mit über 8.000 $ an Geldpreisen kombinieren.

Die DreamHack Dallas findet im Kay Bailey Hutchison Convention Center der Stadt statt, wobei die Tickets noch im Verkauf sind.