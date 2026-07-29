Die Draft Show der BLAST Bounty Summer 2026 findet heute Abend statt

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BLAST Premier hat bestätigt, dass die Draft Show für das Bounty 2026-Turnier heute Abend (29. Juli) offiziell um 19:00 BST/20:00 MEST stattfinden wird. Die Show bestimmt die Eröffnungsbegegnungen des Hauptevents, wobei die acht qualifizierten Teams aus dem geschlossenen Qualifier in ein K.-o.-Playoff-Turnier gesetzt werden, in dem es keine zweite Chance gibt.

Der Draft funktioniert so, dass die Teams mit niedrigstem Wert ihren Gegner auswählen können. Die Werte, die einem Team zugeordnet werden, werden durch Weltranglisten und aktuelle Leistungen bestimmt, weshalb Team Spirit (das derzeit bestplatzierte Team der Welt) mit satten 70.000 Dollar bewertet wird. Im Grunde genommen, wenn ein Team Team Spirit besiegt, übernimmt es den Wert dieses Kopfgelds.

Zu diesem Zweck wird die offizielle Setzliste in ein paar Stunden auf der Draft Show festgelegt, aber da die Werte bekannt sind, wissen wir mit Sicherheit Team Spirit, Mouz, Team Liquid und Astralis frühestens im Halbfinale gegeneinander antreten werden, da The MongolZ, 3D Max, PaiN Gaming und FaZe Clan dürfen jeweils eines dieser Teams als Gegner auswählen.

Die Auswahlreihenfolge lautet ebenfalls zuerst FaZe Clan, dann PaiN Gaming, dann 3D Max und The MongolZ wird an den verbleibenden Personen übergeben.