Die "Don't Kill the Disc"-Petition erreicht 115.000 Unterschriften, nachdem PlayStation das Ende der physischen Spiele bestätigt hat

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Letzte Woche bestätigte PlayStation, dass ab Januar 2028 das Drucken von Discs für PlayStation-Spiele eingestellt wird. Seitdem haben wir viele Meinungen von verschiedenen Gamern, Influencern, Firmen und mehr gehört, und es scheint, als wären viele gegen die Idee, dass Digitales die einzige Option für die Zukunft sein soll. PNP Games, ein kanadischer Händler, möchte auf keinen Fall sehen, dass Discs wie der Dodo verschwinden, da es eine Petition eingereicht hat, in der Sony gebeten wird, physische Medien am Leben zu erhalten.

"Eine Disc ist ein echtes Spiel, das du besitzt. Du kannst es verleihen, tauschen, weiterverkaufen, verschenken, sammeln oder an deine Kinder weitergeben. Eine Box mit nur einem Download-Code ist nicht dasselbe. Es handelt sich um eine digitale Lizenz für Kunststoffverpackungen. Sie besitzen es nicht", steht es in der Beschreibung der Petition "Don't Kill the Disc: Tell Sony to Keep Physical PlayStation Games" auf Change.org. PNP Games weist hervor, dass es digitales Gaming nicht als Problem sieht, aber es wird eines, wenn es die einzige Option ist, die den Spielern angeboten wird.

Der Verlust der Scheiben hat laut Petition auch weitreichende Auswirkungen. "Es geht hier auch um Jobs. Physische Spiele unterstützen eine ganze Branche, die durch eine rein digitale Zukunft still und leise ausgelöscht wird: Einzelhändler, Distributoren, Hersteller, Lager und Logistik, der Gebraucht- und Tauschmarkt sowie die Sammler- und Konservierungsgemeinschaft. Das sind Tausende von Arbeitsplätzen und unzählige kleine Unternehmen. Das Abschaffen physischer Medien nimmt den Verbrauchern die Wahlfreiheit, schwächt die lokalen Wirtschaften und gibt einigen Plattforminhabern die vollständige Kontrolle darüber, wie und ob man auf die gekauften Spiele zugreifen kann", heißt es in der Beschreibung.

Sony hat inzwischen klargestellt, dass man nach Januar 2028 weiterhin Discs kaufen kann, da Spiele, die davor veröffentlicht wurden, weiterhin auf einer Disc gedruckt werden. Das markierte jedoch von diesem Zeitpunkt an das Ende der physischen Spiele, zumindest auf der PlayStation-Plattform. Wie 115.000 Unterschriften in wenigen Tagen zeigen, ist dies nicht der beliebteste Schritt, den Sony je gemacht hat, zumal PNP hervorhebt, dass PlayStation 2013 die Idee vermarktet und stolz darauf war, die gekauften Spiele für immer zu besitzen.