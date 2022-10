Die Diskussionen um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft waren "fair und ehrlich", sagt Phil Spencer

HQ

Während einige Marktbehörden aus verschiedenen Ländern die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft bereits genehmigt haben, waren andere weniger geneigt, dies zu tun. Das britische CMA-Gremium und die US-amerikanische FTC sind zwei, die immer noch die richtige Vorgehensweise bestimmen und ob der Deal für die Spieleindustrie vorteilhaft ist oder nicht.

Xbox-Chef Phil Spencer sprach kürzlich auf der Tech Live-Veranstaltung des Wall Street Journal über diesen Prozess (danke, VGC) und äußerte sich zu diesem Thema und kündigte an, dass trotz der laufenden Prüfung des Deals die Kritik und Bedenken "fair und ehrlich" waren.

"Es mag für die Leute überraschend sein, aber ich bin kein Experte für 70-Milliarden-Dollar-Deals. Aber ich weiß, dass wir uns sehr darauf konzentrieren, die Zulassung in den wichtigsten Jurisdiktionen zu erhalten, und ich verbringe viel Zeit in Brüssel, London und mit der FTC hier in den USA."

Spencer fuhr fort: "Ich würde sagen, dass die Diskussionen sehr fair und ehrlich waren. Es ist eine große Akquisition, daran besteht kein Zweifel. Microsoft in seiner Rolle in der Technologiebranche ist ein großes Technologieunternehmen, und ich denke, die Diskussion um eine Übernahme dieser Größe ist gerechtfertigt, und ich habe die Zeit geschätzt, die ich verbringen kann.""Was die Frage betrifft, ob Spencer tatsächlich glaubt, dass der Deal genehmigt wird, wurde auch festgestellt: "Wir konzentrieren uns wirklich darauf, den Deal auf den Märkten zu genehmigen - ich bin zuversichtlich. Ich war erst letzte Woche in London, führe weiterhin Gespräche mit allen Aufsichtsbehörden und bin zuversichtlich, dass wir den Deal genehmigen werden."

Es wird gesagt, dass die FTC bis nächste Woche entweder eine weitere Ebene der Untersuchung genehmigen oder ankündigen wird, und was die CMA betrifft, so recherchiert und bestimmt die Handelsorganisation weiterhin die richtige Vorgehensweise.