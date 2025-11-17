Die DevGAMM Lissabon 2025 verzeichnet ihren größten Erfolg in Europa mit mehr als 1.100 Teilnehmern

HQ

Eine neue Ausgabe der DevGAMM fand Anfang dieses Monats vom 3. bis 7. November in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon statt, und die Organisatoren sind stolz darauf, sagen zu können, dass dies die bisher größte europäische Ausgabe war.

Die entscheidende Zahl ist, dass sich mehr als 1.100 Teilnehmer, allesamt Fachleute auf höchstem Niveau der Branche, von unabhängigen Entwicklern, Studio-Entwicklungsteams, Publishern, Beratungsfirmen, Investoren und kurz gesagt allen Gliedern, die die Kette der Erstellung und Veröffentlichung von Videospielen bilden, in der portugiesischen Hauptstadt zusammenkamen, zusätzlich zu einer weiteren Veranstaltung, viel exklusiver und auf einem noch höheren Niveau auf der Insel Maderia in den vergangenen Tagen, an der Führungskräfte von Epic Games, Unreal Engine, 2K Games, Bossa Games, Electronic Arts, FunPlus, Krafton und Unity unter anderem teilnahmen.

Während der DevGAMM Lissabon 2025 gab es Vorträge und Podiumsdiskussionen mit 75 Branchenexperten, die mehr als 80 Spiele präsentierten und sprachen. Die Teilnehmer konnten an B2B-Treffen, Netzwerken, Workshops, Podiumsdiskussionen und einzigartigen Erfahrungen in der Stadt teilnehmen. Auch die DevGAMM Awards wurden angekündigt und vergaben mehr als 135.000 Exemplare im Preispool mit Sponsoren wie Scorewarrior, Epic Games Store, Aptoide, Astra Logical und tinyBuild.

Gamereactor besuchte eine weitere Ausgabe von DevGAMM, bei der wir sowohl über die Veranstaltung selbst berichteten als auch mehr als 20 Einzelinterviews mit Hauptrednern führten, wie dieses mit Adam Boyes.